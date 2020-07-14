Рубль показал рост к доллару и евро на открытии торгов, сообщили сотрудники Московской биржи.

Уточняется, что курс доллара понизился на четыре копейки и составляет 70,93 рубля. Евро сократился на две копейки. Его стоимость — 80,49 рубля, пишет сайт RT.

Цена на нефть утром потеряла 1,2% и составила 42,12 доллара за баррель по марке Brent.

Ранее Центробанк России сообщал, что официальный курс евро на минувшие выходные и понедельник снизился. Вместе с тем доллар поднялся. Его стоимость выросла на 34,98 копейки - до 71,2298 рубля, информирует «Газета.ру».