Рубль подрос во время обращения Путина

Курс американской валюты на 17:58 по Москве снизился на 37 копеек и составил 68,65 рубля. После обращения главы России он потерял 47 копеек и достиг значения 68,55 рубля.

Курс евро большую часть трансляции менялся незначительно. Он оставался недалеко от показателей предыдущего закрытия. Однако к концу обращения рубль усилил позиции и вырос на 14 копеек. Стоимость европейской валюты снизилась до 77,71 рубля за единицу.

В конце прошлой недели рубль укрепил позиции. Курс евро упал на 31 копейку и достиг 77,99 рубля. В свою очередь, доллар подешевел на 31 копейку и подошел к отметке в 69,55 рубля.

23 июня Владимир Путин объявил о повышении с 2021 года НДФЛ для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в год. Также президент подписал указ о выплате семьям 10 тысяч рублей на детей до 16 лет.