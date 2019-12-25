    25 декабря 2019, 04:30

    Рубль подорожал

    Александра Каширина

    Во вторник 24 декабря на Московской бирже доллар стоил менее 62 рублей, чего не наблюдалось с лета прошлого года. Эксперты при этом обещают дальнейшее укрепление национальной валюты, сообщила газета «Известия».
    Рубль подорожал

    Обычно рубль дешевеет перед новогодними праздниками из-за спроса на иностранную валюту, так как россияне традиционно тратят их на поездки и путешествия. Однако в этом году показатели удивили экспертов.

    На этот феномен повлияло несколько факторов. Первый — это пик налоговых выплат, когда экспортеры продают валюту перед уплатой налога на добычу полезных ископаемых.

    К тому же успокаивающий эффект оказали на рубль новости о снижении накала торговых противоречий между США и Китаем, отчего растет спрос на валюты развивающихся стран.

    Следующим фактор стали общие настроения европейского бизнеса, которому не выгодно дальнейшее ужесточение экономических санкций против России, особенно в связи с ситуацией вокруг «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

    Другой немаловажной причиной стало снижение кредитной ставки Банка России 6,25% годовых, что привлекло иностранные инвестиции.

    Ожидается, что к концу следующего года доллар будет стоить 58 рублей, а евро — 65 рублей.