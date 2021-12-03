Рубль подешевел по отношению к доллару и евро

В ходе пятничных торгов рубль потерял свои позиции по отношению к доллару и евро. Об этом сообщил RT со ссылкой на данные Московской биржи.

В 07:07 по московскому времени курс доллара прибавил 15 копеек. Он поднялся до 73,79 рубля.

Евро же вырос на шесть копеек. Его стоимость составила 83,36 рубля.

Ранее стало известно, что стоимость нефти в рамках платформы ICE в Лондоне упала. Нефть сорта Brent упала в цене на 5,22%. Стоимость фьючерсов в феврале составила 66,1 доллара за баррель. Нефть марки WTI также подешевела. Стоимость одно барреля составила 62,78 доллара, что ниже предыдущих показателей на 4,34%.