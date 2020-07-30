Рубль подешевел к доллару и евро
Рубль снизился к доллару и евро на открытии торгов. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 54 копейки, теперь он составляет 73,11 рубля. А европейская валюта подорожала на 37 копеек — до 85,98 рубля.
Кроме того, октябрьский фьючерс на нефть марки Brent упал до 43,8 доллара за баррель.
Накануне курс евро впервые с апреля поднялся выше 85 рублей. Экономика Европы могла «существенно просесть», пострадав от коронавирусных мероприятий.
Ранее сильно пострадал рынок элитного жилья. Число сделок по аренде квартир с высоким бюджетом сократилось на 40%. Стоимость аренды элитной недвижимости стартует от 150 тысяч рублей в месяц.