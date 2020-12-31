Рубль по итогам 2020 года упал на 16,7% к доллару

Последний торговый день в 2020 году завершился для рубля падением. По итогам всего года национальная валюта упала на 16,7% — к доллару и на 24,1% — к евро.

Доллар сегодня вырос на 38 копеек и перед Новым годом достиг отметки в 74,42 рубля, евро отыграл у рубля 85 копеек — теперь стоит 91,52 рубля, следует из данных Московской биржи.

В 2019 году перед закрытием российская валюта торговалась в районе 61,99 рубля за доллар, а в январе текущего года его стоимость опускалась до 60,88 рубля.

С приходом пандемии коронавируса рубль потерял треть стоимости и торговался на пике (в марте) на отметке 81,97 рубля (+32,2%), затем в июне доллар достиг локального дна (68,04 рубля), а в ноябре снова поднялся до 80,95 рубля.

Евро в январе-2020 стоило 67,65 рубля. Под закрытие прошлого года валюта была на отметке 69,47 рубля. Годовой пик пришелся на ноябрь, когда евро подорожал на 35,5% — до 94,14 рубля.