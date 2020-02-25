Рубль падает: курс валют на сегодня

Американский доллар подорожал на 72 копейки, сейчас он стоит 64,79 рубля. Курс евро поднялся на 76 копеек, его цена составляет 70,29 рубля. Европейская валюта преодолела отметку в 70 рублей впервые с 10 февраля.

На мировых биржах прошла волна распродаж из-за информации о распространении коронавируса. Однако за последние сутки за пределами китайской провинции Хубэй зафиксировали лишь девять случаев заражения.