Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что российский рубль останется под давлением в месяце мае из-за сохраняющихся геополитических рисков. Об этом написал сайт Runews.

«Американская валюта дорожает на Форекс на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на трех предстоящих заседаниях. Учитывая сохраняющиеся геополитические риски, в мае рубль останется под давлением», — подчеркнул аналитик.

Он также отметил, что в последний месяц весны россиянам стоит ожидать восстановления курса доллара до 80 рублей. Курс евро повысится, на его взгляд, до 84 рублей.

Антонов добавил, что смягчение денежно-кредитной политики негативно скажется на курсе рубля во втором квартале 2022 года.