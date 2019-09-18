Рубль ослабнет к концу года

За последние два дня американская валюта подорожала почти на 40 копеек, после чего курс доллара начал колебаться около отметки 64,3 рубля. Об этом говорят данные торгов на Московской бирже. Как считают аналитики, такая цена в нынешних условиях несправедлива: доллар должен стоить 62,5–63,5 рубля. Однако в октябре ситуация, скорее всего, выправится. Рубль может окрепнуть к доллару - до 64,60 рубля.

А вот под конец года рубль снова ослабнет. Российская валюта может подорожать до 65 рублей из-за оттока капитала. Такое развитие событий прогнозирует руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка Денис Коршилов.

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Кроме того, в России постепенно ускоряется инфляция. Так, экономика и регуляторы начинают реагировать на риски, связанные с дефляционными процессами и ослаблением прироста цен в нефтепереработке, металлургии, электроэнергетике. Этот фактор тоже негативно влияет на курс рубля. Это мнение аналитика управления операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александра Осина.

По его же мнению, на конец I квартала 2020 года курс доллара составит 59,8 рубля.