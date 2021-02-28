Рубль обрушится в марте? Мнение аналитиков

Российские аналитики назвали факторы, которые могут привести к неожиданному падению рубля в марте. Однако многие эксперты высказывают традиционно позитивные прогнозы, так как в начале весны в страну обычно поступает больше валюты, чем уходит, сообщило агентство «Прайм».

Курс национальной валюты в марте, как ожидают аналитики, будет колебаться на уровне 72–75 рублей за доллар и 88,5–91,5 рубля за евро.

Рост доходностей на мировом рынке облигаций может заставить инвесторов продавать акции. Подобные риски всегда оказывали негативное влияние на российский фондовый рынок. Давление на рубль серьезно усилится, если инвесторы начнут активно закрывать свои позиции, отметил ведущий аналитик компании QBF Олег Богданов.

Курс рубля будет зависеть от исхода предстоящей встречи мониторингового комитета ОПЕК+, запланированной на 3 марта. Если участники сделки примут решение о смягчении квот на нефтедобычу, цены на черное золото скорректируются, что негативно отразится на курсе российского рубля, отметила аналитик ГК «Финам» Анна Зайцева. Однако если прогноз по дефициту на рынке сырья в 2021 году сохранится, стоимость нефти будет расти.

Повлиять на курс рубля также могут итоги саммита ЕС, намеченного на 25–26 марта. В Брюсселе планируют обсудить политику по отношению к России. Зайцева пояснила: если дело ограничится введением персональных санкций, их влияние на рубль будет незначительным.

Стимулом для роста рубля является широкая доступность вакцин от коронавируса, указал управляющий директор инвесткомпании «Универ Капитал» Артем Лютик. Однако из-за появления новых штаммов не исключены локдауны, что создаст сложности для всех валют развивающих стран, отметил он.

Лучшей валютой для сбережений весной 2021 года ранее назвали доллар США.