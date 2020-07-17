«Когда в конце прошлого века мы убрали два ноля, то стало лучше. А то везде были цены в миллионах и миллиардах», — заявил Жириновский.

По его словам, после изменений доллар будет стоить 65 копеек. Такие деньги люди поймут, считает политик.

Деноминация рубля в России проводилась в 1998 году, но тогда в соотношении 1000:1. Это значит, что убрали не два, а три ноля. Провести новую деноминацию в 100 раз недавно предложил аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, это важно из-за резко возросшего в России количества наличных денег.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина пообещала, что в ближайшее время в России не будет деноминации. По ее словам, в государстве все в порядке и с номиналами, и с рядом банкнот.

Такого же мнения придерживается независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Он напомнил, что деноминация — не бесплатное занятие. К тому же, в стране нет гиперинфляции.