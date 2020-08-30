Рубль не упадет осенью, однако есть риск резких колебаний доллара и евро. Они могут произойти до конца этого года, но не продлятся долго.

Об этом URA.RU рассказал экономист Никита Масленников. Он отметил, что повышения курса евро могут быть связаны с ситуацией, которая сейчас развивается на территории Белоруссии, а также с реакцией на происходящее со стороны Евросоюза.

Скорее всего, доллар до конца года вернется в коридор 70-75 рублей за единицу и останется в нем. Евро будет сохраняться на рубежах 86-89 рублей до конца года Никита Масленников

Масленников предположил, что до конца года могут произойти резкие, но локальные колебания курса евро и доллара. Влияние на них окажут выборы президента, которые пройдут в Америке, а также вероятность возобновления санкционной риторики. Несмотря на это, экономист уверен, что курс рубля в будущем лишь укрепится по отношению к иностранным валютам.