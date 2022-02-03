Рубль назвали самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Согласно «индексу бигмака» рубль занял предпоследнюю строчку в рейтинге. Российская национальная валюта недооценена на 70%. Об этом написал журнал The Economist.

По данным издания, в США бигмак стоит 5,81 доллара (около 444 рублей), а в России — 135 рублей (1,77 доллара). Согласно расчетам экономистов американская валюта должна стоить около 23,24 рубля за доллар. Таким образом, российская валюта недооценена на 70%.

В обновленном списке рейтинга валют рубль оказался на последней строчке. Предпоследнюю заняла турецкая лира, которую недооценивают на 67,9%.

Авторы сообщили, что британский фунт недооценен на 17,1%, а евро — на 14,7%.

Ранее в рейтинге июля 2021 года рубль шел на предпоследнем месте, а замыкал список ливанский фунт.

«Индекс бигмака» рассчитывают более 35 лет. В основе метода лежит теория паритета покупательной способности валюты, согласно которой валютный курс уравнивает цену товаров в различных странах.

Показательной берут цену бургера бигмак, который продается в ресторанах сети McDonald’s во многих странах мира.