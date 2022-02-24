Рубль начал укрепляться на фоне речи Байдена о санкциях

В ходе валютных торгов на Московской бирже рубль продемонстрировал рост по отношению к доллару и евро. Это произошло на фоне сообщению президента США Джо Байдена о введении санкций в отношении РФ, сообщило агентство «Прайм».

Курс доллара расчетами «завтра» на 22:01 по московскому времени 24 февраля вырос на 3,84 рубля и достиг показателей в 85 рублей, евро — на 3,4 рубля, до 95,1 рубля.

До выступления президента США Байдена доллар и евро стоили более чем на 1,5 рубля дороже.

Байден объявил, что Штаты намерены ввести санкции против четырех крупнейших банков РФ, включая ВТБ. Также США намерены ограничить возможности России вести бизнес в доллара, также стране намерены ограничить импорт высокотехнологической продукции. При этом от системы SWIFT Россию отключать пока не намерены.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил о начале военной спецоперации в отношении Украины в Донбассе.