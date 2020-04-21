Рубль начал падать вслед за нефтью

На открытии торгов доллар торговался на уровне 76,11 рубля, евро — 82,31 рубля. Это максимальные показатели со времени заключения соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Обвал нефтяных цен начался вчера. Майские фьючерсы WTI побили исторический антирекорд, сначала снизившись до нуля, а потом и вовсе уйдя в отрицательные значения. Инвесторы готовы платить «покупателям», чтобы реальную нефть не привезли на переполненные хранилища.

Баррель сорта Brent с поставкой в июне в понедельник опускался до 25,92 доллара за баррель.

На этом фоне евро перед самым закрытием торгов поднимался до 82,03 рубля. Это максимум с 15 апреля.

Аналитики связывают падение цен на нефть с низким спросом на топливо из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Для борьбы с пандемией страны остановили авиасообщение и многие производства.