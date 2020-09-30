Рубль начал отыгрывать падение прошлых дней

Источник фото: moex.com

К 18:30 курс доллара снизился на 1,46 рубля и цена американской валюты к закрытию торгов составила 77,59 рубля. В ходе торгов максимальная сумма, которую давали за один доллар, составила 79 рублей 40 копеек, минимальная — 77 рублей 56 копеек.

Источник фото: moex.com

Курс евро также пошел вниз. Его потери за день составили 1,73 рубля. К закрытию торгов за один евро давали 91,13 рубля. Максимальный показатель, которого достигала европейская валюта за сегодняшний день, составил 93 рубля 17 копеек, минимальный уровень — 90 рублей 90 копеек.

Все это происходит на фоне роста декабрьских фьючерсов нефти. Brent с поставками в первый месяц зимы поднялась на 0,29% — до 41,88 долларов за баррель.

Накануне курс евро поднимался выше уровня в 93 рубля. Эксперт РИСИ Михаил Беляев не исключил, что рост европейской валюты остановится. Непосредственное участие в этом должен принять Центробанк, чтобы скорректировать ситуацию.

Сам финансовый регулятор объявил о начале продажи двух миллиардов долларов в течение следующих трех месяцев начиная с октября. При этом в ведомстве уточнили, что продажи не окажут существенного влияния на валютный рынок.