Рубль начал активно восстанавливаться после обвала в январе

Во вторник вечером, 8 февраля, курс рубля продолжал уверенно расти. Российская валюта компенсировала обвал, который случился в январе. По данным на вечер вторника, курс американского доллара обвалился до 75 рублей. Это следует из данных последних торгов.

Эксперты считают, что на подъем курса рубля повлияла активность переговоров между Россией и западными странами. Партнерами обсуждаются гарантии по безопасности в Европе, которые ранее предложила российская сторона. Это помогает рублю удерживаться на фоне сложной обстановки в геополитике, особенно на фоне ситуации вокруг Украины, отметило «РИА Новости».

Согласно расчетам «завтра», курс доллара снижался на 46 копеек. Он опускался до отметки в 75,02 рубля. Падал также курс евро, он понизился на 60 копеек, до 85,67 рубля. Такие показатели следуют из данных Московской биржи.

На протяжении вторника американский доллар максимально опускался до 74,99 рубля. В прошлом году доллар заканчивал на отметке в 74,7 рубля. Эксперты отмечают, что январский скачок до 80,4 рубля можно считать почти компенсированным.