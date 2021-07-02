Рубль на открытии торгов подорожал к доллару и евро

На открытии торгов Мосбиржы американский доллар подешевел на шесть копеек по отношению к российскому рублю. Курс валюты составил 73,34 рубля, передал ТАСС.

Европейская валюта, по сообщению Мосбиржы, также потеряла в стоимости. На открытии торгов курс евро снижался на 7,5 копейки. Стоимость валюты утром 2 июля составила 86,95 рубля, сообщил сайт «Экономика сегодня».

Кроме того нефть марки Urals, по данным Минфина РФ, также выросла в стоимости. В сравнении с предыдущим месяцем, цены поднялись на 7,2%, а именно до 71,4 доллара за баррель.