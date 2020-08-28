Рубль может укрепиться в начале осени

Расклад для доллара на сентябрь к текущим курсам - плюс-минус два рубля. Официальный курс, установленный ЦБ на 28 августа, составляет 75,23 рубля.

Аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов надеется, что российский рубль укрепится в начале осени. С уверенностью же об этом можно будет говорить, только если «ослабнут политические страсти». Например, речь идет о Белоруссии.

Курс доллара по отношению к рублю может дойти до отметки 77,0-77,6 рубля. При хорошем развитии сценария рубль станет сильнее до 72,7-74,0 за доллар.

Официальный курс валют, установленный Центробанком, составил 75,23 рубля за доллар и 88,99 за евро.