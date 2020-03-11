Рубль лихорадит. Во что вкладывать сбережения, чтобы остаться в плюсе?

Фондовые рынки и национальную валюту лихорадит, но в группе компаний «Фридом Финанс» уверены, что при грамотном инвестировании из этой ситуации можно выйти с плюсом. И нам рассказали, как. В непростое для экономики время банк «Фридом Финанс» увеличивает обороты и открыл новый, третий офис в Москве. Всего в стране работает более 20 филиалов банка.

Новый офис расположился в башне «Меркурий» в Москва-Сити. Новую территории сами сотрудники сравнивают с Уолл-стрит.

«Мы, действительно, сейчас, наверное, одна из главных компаний, которая сфокусирована на американском фондовом рынке. И мы всю свою экспертизу, весь свой бизнес строили как брокер, который помогает клиентам покупать акции иностранных компаний», — сказал генеральный директор компании ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов.

Благодаря синергии инвестиционного и банковского бизнеса в новом отделении в режиме одного окна можно оформить структурные, а также классические банковские продукты. Здесь можно, например, оформить карту, причем мультивалютную. Ей можно расплачиваться в рублях, долларах или евро по всему миру без дополнительных расходов на конвертацию. Сделают ее за один визит в банк.

«Мы можем наблюдать здесь электронную очередь, чтобы было максимально комфортно, и вы не потеряли ни одной минуты», — отметил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Тех, кому тоже интересны инвестиции и структурные продукты, ждут на втором этаже. Так что совсем скоро здесь появятся VIP-клиенты.

«Здесь у нас созданы комфортные условия для того, чтобы клиенты могли не отвлекаясь прослушать все необходимые рекомендации и принять весомые решения», — сказал Геннадий Салыч.

И если надо — скрыться от посторонних глаз. Одно нажатие кнопки — и режим особой конфиденциальности активирован. Внутри удобные кресла или диваны. И никуда, например, для оплаты ходить не надо, кассир поднимется сам. А вот стать держателем акций можно просто с помощью кэшбэка.

«У нас есть уникальный продукт — кэшбэк акциями. По операциям по банковским картам вы имеете возможность получить кэшбэк не просто деньгами или баллами, а будут вам начислены акции российских и иностранных эмитентов», — отметил председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч.

Так куда вкладывать сегодня и стоит ли?

«В любом случае мы бы порекомендовали сейчас консервативные инструменты, например, еврооблигации, которые в условиях турбулентности имеют минимальный риск», — посоветовал Геннадий Салыч.

Американские акции дешевеют, и это хорошая возможность купить качественные активы по максимально низкой цене. В запасе примерно неделя-две. Дальше, считают специалисты, они будут только дорожать.