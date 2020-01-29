Рубль является лучшей валютой для накопления почти для половины россиян

46% жителей России предпочитают хранить сбережения в рублях, 22% — в долларах, 15% — в евро.

Эксперты спросили можно ли хранить деньги в иностранной валюте. 45% опрошенных сказали «да» и сообщили, что предпочитают доллары, 43% — евро.

Около четверти россиян следят за валютными новостями.