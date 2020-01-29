    29 января 2020, 12:21

    Рубль является лучшей валютой для накопления почти для половины россиян

    Почти половина россиян хранит деньги в рублях

    Анастасия Кременчугская

    Исследователи провели соцопрос и выяснили, что почти половина россиян предпочитают хранить свои накопления в рублях, написало ФАН.

    46% жителей России предпочитают хранить сбережения в рублях, 22% — в долларах, 15% — в евро.

    Эксперты спросили можно ли хранить деньги в иностранной валюте. 45% опрошенных сказали «да» и сообщили, что предпочитают доллары, 43% — евро.

    Около четверти россиян следят за валютными новостями.