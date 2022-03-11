Росздравнадзор не выявил завышения цен на жизненно важные лекарства

Росздравнадзор за последний месяц не зафиксировал фактов завышения предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росздравнадзор постоянно мониторит цены на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). По состоянию на 2022 год в этот список входит больше 800 наименований.

«На территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП», — указали в ведомстве.

Ранее в Минздраве заявили, что в России есть достаточный запас лекарственных препаратов, в том числе и препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших.

По словам директора по развитию компании RNC Pharma Николая Беспалова, Россия пока не столкнулась с глобальными перебоями в поставках зарубежных лекарств, однако из-за введенных санкций определенная тревога на рынке присутствует.