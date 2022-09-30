Ростуризм попросил туроператоров вернуть мобилизованным деньги за туры | 360°

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30 сентября 2022, 10:18

Ростуризм попросил туроператоров вернуть мобилизованным деньги за туры

Глава Ростуризма Догузова: надо вернуть мобилизованным деньги за туры без учета расходов

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Ростуризм обратился к туроператорам с просьбой помогать туристам, которых призывают в армию в рамках частичной мобилизации: возвращать им деньги за туры без учета уже понесенных расходов. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

«В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации», — написала Догузова в своем Telegram-канале.

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Она отметила, что попросила коллег в приоритетном порядке возвращать средства за туры и брони в отелях. Глава Ростуризма предложила делать это, если у туроператоров будет такая возможность, без удержания фактически понесенных расходов.

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По словам Догузовой, она понимает всю сложность ситуации для бизнеса, но просит искать решения, которые максимально учитывают интересы туристов, призванных на военную службу.

Ранее глава Ростуризма Догузова заявила, что никаких ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили.

Туризм

Частичная мобилизация в РФ

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