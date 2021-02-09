Росту цен на продукты нашли объяснение

Продукты в России подорожали в конце 2020 года вследствие ослабления курса рубля и роста цен на мировых рынках. Об этом рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом — ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов», — заявил глава Минэкономразвития, выступая в Госдуме.

Решетников объяснил, что на ситуацию с ценами повлияла динамика валютного курса.

«Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна», — доложил министр.

Глава МЭР добавил, что крупнейшие импортеры продовольствия для формирования дополнительных запасов увеличили закупки, что привело к росту цен на мировых рынках.

«Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос», — пояснил Решетников.

Волатильность с ростом цен на мировых рынках в результате существенно возросла, заключил он. Об этом сообщило РИА «Новости».

Продажи сахара в России в январе сократились на 12% по сравнению с декабрем, сообщалось ранее. Также в прошлом месяце было отмечено падение продаж подсолнечного масла на 19%.