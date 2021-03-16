Росту цен на подсолнечное масло в России нашли объяснение

Подсолнечное масло в России поднялось в цене не из-за проблем при производстве. Скорее всего, ценник повышают ретейлеры. Такое мнение в беседе с «360» высказала экономист-аграрий Светлана Сушенцова.

Я связываю это не с сельхозпроизводством, а с ретейлом. Немалая проблема заключается в торговле. То есть это торговая наценка. Компании продающие, ретейл все-таки потеряли [деньги] Светлана Сушенцова ученый секретарь, доцент Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления в сельском хозяйстве.

«Спрос в пандемию был гораздо ниже, чем это бывает в обычной жизни. Поэтому сегодня различными способами пытаются получить утерянные прибыли за предыдущий период, пытаются покрыть сегодняшним подорожанием различных видов продовольствия. Дошли до подсолнечного масла», — сказала собеседница «360».

При этом эксперт заметила, что потребительская способность в России не увеличивается. Очень многие люди потеряли работу, или у них уменьшился доход.

«Я не исключаю, что цены могут расти. Ситуация на мировом рынке не выравнивается на сегодняшний день. Во-вторых, финансовый рынок диктует определенные сложности», — добавила Сушенцова.

По ее оценке, снижение цены может произойти только «в ручном режиме». Если правительство примет меры по регулированию цен, как это было с сахаром.

Экономист считает, что россиянам сейчас не надо бросаться скупать подсолнечное масло. Ведь «оголтелый спрос», когда все начинают закупаться таким товаром, только провоцирует скачок цен.

«Если мы сегодня побежим закупаться, это не приведет к понижению цен. Если мы будем спокойно реагировать, покупать по надобности, то это приведет, возможно, [к стабилизации ситуации]», — резюмировала эксперт.

Ранее гендиректор «Русагро» Максим Басов заявил, что рыночная стоимость подсолнечного масла достигла максимума в РФ впервые за 200 лет.