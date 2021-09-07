Роструд признал новый механизм взыскания долгов по зарплате эффективным

Новый механизм взыскания задолженности по зарплате доказал свою эффективность. Работодатели начали активнее погашать долги, понимая, что иначе ими займутся в Федеральной службе судебных приставов. Об этом сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.

Сотрудничество службы по труду и занятости со службой судебных приставов дает свои плоды. Иванков рассказал, что только одно обстоятельство, что из-за невыплат долгов по зарплате за работодателя могут взяться в ФССП, заставляет их погашать задолженности перед сотрудниками.

«Мы видим значительный уровень погашения долгов по зарплате», — привел ТАСС слова Иванкова.

Глава Роструда также привел данные Росстата, согласно которым в 2020 году уровень задолженности по зарплате в стране снизился почти в два раза. Иванков указал, что свою роль в этом сыграл и новый механизм взыскания, реализуемый ведомством при взаимодействии с службой судебных приставов.

Ранее сообщалось, что в России снизился уровень безработицы. В июле он упал до 4,5%, что ниже показателей, которые наблюдались до пандемии.