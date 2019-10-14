  • Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники

    14 октября 2019, 04:11

    Кирилл Фролов

    Тем, кто выходит на работу в праздничный день, должны оплачивать работу по двойному тарифу либо предоставлять дополнительный выходной. Об этом РИА «Новости» напомнили в пресс-службе Роструда.
    Роструд напомнил о двойной оплате за работу в праздники

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    Длинные выходные ждут россиян со 2 по 4 ноября. В понедельник 4 ноября будет отмечаться День народного единства.

    В Роструде отметили, что привлекать сотрудника к работе в выходные и праздники можно только с его письменного согласия. При этом компания должна издать соответствующий приказ.

    Если работник решил вместо оплаты взять лишний день отдыха, то вне зависимости от количества отработанных в праздник часов это должен быть полный день.

    Согласие работника на выход в праздничные дни не требуется, если нужно предотвратить катастрофу, производственную аварию или несчастный случай. Также о праздниках можно забыть при введении чрезвычайного или военного положения.

    Представители творческих профессий могут привлекаться к работе в выходные и праздники, если это указано в их трудовом договоре.

    Прочие нюансы указаны в статье 153 Трудового кодекса.