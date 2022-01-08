Рублю предсказали продолжение роста в 2022 году

Рубль начал восстановление после достаточно сильного падения, в течение года он может продолжить рост, а вот к концу года ситуация изменится. Такой прогноз дал главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.

«На сегодняшний момент нет фундаментальных причин для текущих уровней доллара и евро. Скорее, можно говорить о том, что рубль недооценен», — отметил специалист в беседе с НСН.

По его мнению, на фоне растущих цен на нефть снижение курса доллара ниже 75 рублей было обоснованным. В первой половине года у рубля еще будут поводы для роста, добавил он.

«К концу года ожидается, что рубль может оказаться под давлением и пара доллар — рубль закончит текущий год на уровне 67-68 рублей за единицу американской валюты», — уточнил Зварич.

В пятницу рубль уверенно рос к доллару и к евро и смог компенсировать больше половины падения этого года. По данным ММВБ, вечером, к 17:41, доллар упал на 1,01 рубля — до 75,31, евро потерял 83 копейки — до 85,27 рубля, сообщал «Прайм».