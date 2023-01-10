Эксклюзив 10 января 2023, 15:10 «Роста цен не буде». Россиянам рассказали, каким будет рынок недвижимости в 2023 году Риелтор Силантьев: в 2023 году цены на недвижимости расти не будут Unsplash

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Цены на недвижимость в наступившем году расти не будут, рассказал «360» риелтор Алексей Силантьев. По его словам, стоимость жилья напрямую зависит от покупательской способности населения, но объем заработанных денег в стране постоянно снижается.

Эксперт объяснил, что заработанными деньгами можно считать те средства, которые россияне получают непосредственно за выполнение какой-либо работы. Кредитные деньги и различные льготы такими называть нельзя, добавил он.

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«Эти заработанные деньги все время сокращаются, этот процесс пока необратим. Как бы инфляция не снижалась, что бы не происходило, мы пока не видим оснований, чтобы объемы заработанных денег начали увеличиваться», — отметил Силантьев.

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Собеседник «360» уточнил — за счет субсидий и льгот государство поддерживает рынок недвижимости. В наступившем году цены на жилье расти не будут.

«Рынок будет топтаться на месте — ни расти, ни снижаться. Я прогнозирую, что этот год будет ровным. Это значит, что взлета количества сделок и регистраций в Росреестре не будет, но в то же время сделки и работа будут. Просто она будет проходить ровно, поэтому роста цен не будет. Снижение мы видим уже сейчас», — резюмировал Силантьев.

Ранее россиянам посоветовали покупать квартиры, которые обещают сдать до конца 2023 года. По словам риелтора Константина Апрелева, строительные компании могут обанкротиться и не выполнить обещаний.