Названы причины роста себестоимости водки

Себестоимость водки сейчас начала расти из-за подорожания сырьевых товаров. Процесс начался после постепенного восстановления рынков на всех биржевых и товарных биржах.

Об этом РБК рассказал генеральный директор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его данным, себестоимость водки в этом году уже выросла на 3%.

«Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — сказал он.

Максудов добавил, что «Татспиртпрому» удалось сделать запас и по некоторым позициям заключить контракты с фиксированной ценой на будущие поставки. Таким образом компания пока нивелирует рост сырья и производственных материалов.

«Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену. Потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене», — объяснил он.

Сейчас главное сохранить потребителя несмотря на определенные неудобства и даже потери.

В первой половине 2021 года россияне увеличили закупки крепкого алкоголя. Некоторые его производители отметили рост отгрузки на 12%.