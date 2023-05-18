Деньги 18 мая 2023, 11:02 Рост ВВП России по итогам 2023 года превысит оценки Минэкономразвития Глава Минэкономразвития Решетников заявил, что рост ВВП России в 2023 году превысит 1,2% Unsplash

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Динамика внутреннего валового продукта окажется лучше, чем прогнозировали специалисты. После сокращения на 1,9% в первом квартале по итогам всего 2023 года экономика покажет рост выше 1,2%, заявил на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» глава Минэкономразвития Максим Решетников. Его процитировал ТАСС.

По последним оценкам специалистов, в первом квартале произошло снижение ВВП на 1,9% в годовом выражении. Министр сказал, что это меньше, чем ожидали в Минэкономразвития, — в прогноз заложили падение больше 2%. В марте начался рост экономики.

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«На сегодняшний момент мы ожидаем рост экономики на 1,2%. Но вот данные первого квартала говорят, что если тенденции сохранятся, то даже, наверное, побольше чуть-чуть увидим», — сказал он.

Максим Решетников заявил, что и по другим параметрам реальная ситуация лучше ожидаемой. По данным на март сфера кредитования выросла на 19%, для корпоративного и жилищного сектора — на 24%.

Всемирный банк спрогнозировал по итогам года в России сокращение ВВП на 0,2% вместо 3,3% ожидаемых. В 2024 году экономика вырастет на 1,2%, еще через год — на 0,8%.