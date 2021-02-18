Рост ценника на AliExpress не прогнозируется
Товары из Китая не подорожают на фоне роста стоимости грузоперевозок. Такое предположение сделал президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов, сообщило радио Sputnik.
«Думаю, что с импортом из Китая ничего не произойдет, потому что у китайцев другой подход к ценообразованию», — считает он.
У КНР нет расходов на логистику, там сформированы расходы на маркетинг. А это несколько иной механизм. Кроме того, основную долю таких перевозок осуществляют китайские компании, которые получают субсидию за международные перевозки.
Доставка с AliExpress бесплатная, и нет никаких планов сделать ее платной.
«По другим направлениям, наверное, будут проблемы. Но цена доставки не будет так уж заметна», — допустил Иванов.
Однако для самих компаний доставка клиентам посылок с заказами обходится дороже, чем перевозка грузов оптом. В оптовых грузах распределение на единицу товара будет такое, что повышение незаметно в отличие от посылок.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила Минпромторг о возможном скачке цен на непродовольственные товары. Это связано с увеличением стоимости морских и железнодорожных контейнерных перевозок, в первую очередь из Китая и Юго-Восточной Азии. Под влиянием данного фактора некоторые виды товаров, в том числе бытовая техника, могут подорожать на 20%.