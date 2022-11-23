Деньги 23 ноября 2022, 05:42 Рост цен в десятках стран обновил многолетние максимумы РИА «Новости»: годовая инфляция в 69 странах в сентябре достигла многолетних максимумов РИА «Новости»

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В сентябре в 69 странах мира годовая инфляция достигла максимальных показателей, которые не фиксировали уже много лет. При этом 27 стран из этого списка находятся в Европе — там темпы роста цен сейчас находятся на пике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Агентство проводило исследование на основе информации из 193 стран - членов ООН. При этом в финальной выборке оказались 155 государств, которые раскрыли данные за сентябрь.

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В трех странах Европы темпы роста цен за сентябрь достигли исторических максимумов. Речь идет про Боснию и Герцеговину (17,3%), Нидерланды (14,5%), Германию (10%) и остров Шри-Ланка (73,7%).

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В Австрии инфляция достигла показателей в 10,5% впервые с 1952 года. А Великобритания, Мальта и Дания достигли рекордов сорокалетней давности.

Таким образом, инфляция достигла пиков в 27 странах Европы и 16 государствах Африки. Максимумы повторили также 11 стран Азии, 7 - Ближнего Востока, три - Океании и Южной Америки, а также две в Северной Америки.