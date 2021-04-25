За минувший месяц рост цен на вторичное жилье в России замедлился. Волна повышенного спроса схлынула. Постепенно начал увеличиваться объем предложения, и игроки рынка не ждут роста средних цен.

Как сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на ЦИАН и оценки компании «Этажи», в 16 российских городах за минувший месяц цены на квартиры выросли не более чем на 2%. Небольшой рост спроса все еще наблюдается в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте и Новосибирске.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов сообщил изданию, что рынок вторичного жилья восстанавливается. Он отметил, что замедление роста цен на квартиры говорит о пределе платежеспособного спроса.

Так как объем предложений на рынке вторичного жилья увеличивается, эксперты не ждут роста его стоимости в ближайшие месяцы.

Ипотеку лучше оформлять в ближайшие месяцы, так как их ставки фактически сравнялась с уровнем инфляции в России. Риелтор Павел Боровиков предупредил, что выгодные предложения очень быстро закончатся и лучше не медлить.