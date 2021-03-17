Рост цен на топливо назвали возможным в этом году

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов предполагает, что до конца этого года в России вырастут цены на топливо. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По его мнению, цены будут выше, чем инфляция. Эксперт уточнил, что пока точно ничего неизвестно, поэтому невозможно предсказать, на сколько точно они вырастут.

«Мой базовый прогноз: если у Центробанка инфляционный таргет 4 процента, то по текущей динамике я прогнозирую повышение цен на топливо на 7–8 процентов к концу года», — рассказал Баженов.