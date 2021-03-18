Рост цен на топливо в 2021 году не приведет к кризису, как это было в России в 2018-м. Прогноз сделал доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе, сообщило РИА ФАН.

Экономист посоветовал не бояться роста цен: это ожидаемое явление, связанное с постепенным восстановлением мировой экономики. Компании пытаются продать топливо за границу по более выгодным ценам, поэтому на родине его остается мало.

«Топливный кризис связан с ростом цен на нефть. Они растут потому, что восстанавливается платежеспособность по мере завершения пандемии. Поэтому естественно, что топливные компании будут отгружать продукцию за рубеж, а не продавать ее дешево на внутреннем рынке», — объяснил Тереладзе.

Экономист напомнил о демпферном механизме, который с корректировками заработает 1 мая 2021 года. Благодаря контролю ценообразования возможно избежать топливного кризиса 2018 года, уроки из той ситуации уже извлечены. По мнению Тереладзе, теперь все зависит от действий государства.

Ранее руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов спрогнозировал, что цены на топливо будут выше, чем инфляция.