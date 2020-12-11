По мнению экономиста Константина Селянина, в первую очередь ценник поднимется на макароны, крупу и хлеб. На стоимость данных товаров влияет цена на пшеницу и другие продукты растениеводства. В последнее время твердые сорта подорожали на 30%. Эксперт отнес пшеницу к биржевым товарам — цены на нее меняются как и на бензин.

«Если есть мировая цена, то вряд ли кто-то будет делать другую», — объяснил Селянин.

Тем не менее в ближайшее время не стоит бояться резкого скачка цен, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Торговые сети не будут поднимать ценник, потому что покупатель пока к этому не готов, отметил сайт «Утро.ру».

«Бедность и общее снижение потребительской активности приведет к тому, что ритейлеры не будут повышать цены, так как покупатель больше не потянет», — отметил Колташов.

Гречка, макароны, яйца и мясо птицы подорожали, поскольку на них вырос спрос из-за падения доходов граждан. В условиях дальнейшего роста рубля они больше не будут повышаться. Этот же фактор приведет к снижению стоимости импортной продукции.

Ранее цены на продукты в России опередили инфляцию. С конца декабря 2019 года сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, а яйца — на 4,9%.