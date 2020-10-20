Рост цен на подсолнечное масло в России объяснили дорогим сырьем

Рекордный рост цен на подсолнечное масло в РФ объяснили увеличением стоимости подсолнечника. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев рассказал «360», почему происходит подобное.

Очередной виток повышения цен спровоцировал отчет USDA (министерства сельского хозяйства США) с пониженным прогнозом урожайности подсолнечника на Украине более чем на два миллиона.

«Это полностью зеркально сразу же отразилось на стоимости масла, потому что сырье подорожало. А 90% в стоимости масла — это стоимость сырья», — подчеркнул Мальцев.

Он добавил, что у производителей масла на сегодняшний день доходность колеблется в районе нуля и иногда уходит в минус. Как-то повлиять на ситуацию предприятия не могут.

Как это отразится на ценах на готовую продукцию, Мальцев прогнозировать не стал. По его мнению, все зависит «от торговых стратегий конкретных предприятий».

«Мы отпускаем им продукцию значительно дешевле, чем она стоит на полках», — заключил исполнительный директор Масложирового союза России.

Аналитики подсчитали, что из-за скачка экспортных цен внутренняя стоимость подсолнечного масла в России установила новый рекорд. Она выросла на 6,6% — до 74,175 тысячи рублей за тонну.