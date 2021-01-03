Стоимость квартир в строящихся домах в среднем по стране в 2020 году увеличилась на 19%. В некоторых городах России она выросла на 30%. Однако в новом году рост цен приостановится или будет не таким интенсивным, как в прошлом.

Об этом «Российской газете» сообщили эксперты портала «Мир квартир».

«Из-за взвинченных цен многие потребители стали ориентироваться на вторичный рынок. К тому же продление льготной ипотеки и ожидание дальнейшего снижения ипотечных ставок снизило покупательский ажиотаж», — сообщил гендиректор портала Павел Луценко.

Повышенный спрос на жилье спровоцировала программа льготной ипотеки, но после ее продления до июня 2021 года покупатели несколько успокоились. В октябре в Москве было заключено на 17% меньше договоров долевого участия, чем в сентябре.

В наступившем году на спрос могут повлиять еще несколько факторов. Например, банки могут ужесточить условия предоставления ипотечных займов. В то же время, доходы населения не восстановились, и экономика не показывает положительной динамики.

«Эти факторы могут обусловить разрыв между запросами продавцов и финансовыми возможностями покупателей, что приведет либо к снижению спроса, либо к торгу и скидкам», — отметила управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Эксперты портала «Индикаторы рынков недвижимости» считают, что рынок первичного жилья в 2021 году ждет охлаждение. Ситуацию не изменит даже снижение Центробанком ставки и еще одно продление субсидирования ипотеки правительством России. По мнению аналитиков портала, рост цен возобновится не ранее 2022 года.

Жители Московской области в 2020 году по сравнению с предыдущим годом на 40% чаще стали брать недвижимость в ипотеку.