Рост цен на импортные товары спрогнозировали из-за подорожания морских перевозок

Согласно прогнозу гендиректора «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, в ближайшее время может вырасти стоимость новых партий габаритных импортных товаров, куда как раз относится бытовая техника, мебель, товары для дома. Рост может составить не менее чем на 10–15%.

«Рост тарифов [на контейнерные перевозки], конечно, скажется на стоимости некоторой продукции, которая тяжелая по весу, но не очень дорогая. Это метизы, скобянка, сезонные товары. Сейчас мы боремся за минимальное повышение розничных цен, сглаживая его за счет собственной прибыли и рассчитывая на посленовогоднее снижение тарифов на перевозку», — приводит РБК слова коммерческого директора СТД «Петрович» Константина Мельникова.

Руководитель отдела внешнеэкономической деятельности ELKO в России Сергей Тулупов считает, что в будущем техника и ИТ-товары могут подорожать на 5%. По его словам, сильнее всего цены взлетят на относительно недорогие товары — персональные компьютеры, моноблоки, мониторы и периферию.

По словам основателя Zenden Group Андрея Павлова, стоимость логистики для недорогой обуви уже выросла примерно на 12%. Для кожаной обуви прирост составил 4%.