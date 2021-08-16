Рост цен на газ в Европе станет следствием ситуации в Афганистане

Воцарение талибов в Афганистане может повлиять на газовые цены в Азии и Европе. Таким мнением поделился руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

«Пока об этом говорят, но ажиотаж на азиатском СПГ-рынке связан с политическими факторами, а конкретно с Афганистаном. Китай может столкнуться с проблемами, связанными с восточными провинциями», — отметил специалист.

Перов не исключил возможность экспансию талибов в Среднюю Азию, в частности, в Туркменистан.