Рост цен на автомобильное топливо в Москве продолжается 4 месяца подряд

В столице уже четыре месяца подряд продолжается рост цен на автомобильное топливо. Только в течение последней недели бензин Аи-92 подорожал на семь копеек, Аи-95— на пять, дизельное топливо — на две копейки.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на информацию, которую предоставила Московская топливная ассоциация, теперь цена бензина Аи-92 — 44,81 рубля, а Аи-95 — 49,38 рубля за литр.

Цены на столичных заправках идут вверх, начиная с декабря. И до 15 марта они успели вырасти на 1,27 рубля на бензин Аи-92, на 1,33 рубля на Аи-95 и на 1,05 рубля на дизельное топливо.

Как считает стратег SberCIB Investment Research по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаил Шейбе, рост цен на бензин в России продолжится и в следующие месяцы. Причина в увеличении экспортной альтернативы для отечественных производителей.