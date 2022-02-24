Рост среднемесячной зарплаты на 11% спрогнозировали в России

В 2022 году рост среднемесячной зарплаты в России составит почти шесть тысяч рублей (11%), по отношению к прошлому году. Она превысит 62 тысячи рублей. Данные фигурируют в уточненном прогнозе социально-экономического развития на 2022–2024 годы, который Минэкономразвития представило в правительство и администрацию президента. Об этом написало издание «Ведомости».

По данным издания, МЭР оценило темпы роста среднемесячной зарплаты почти на 11% относительно ожидаемого уровня 2021 года. Предполагается, что зарплата вырастет почти на шесть тысяч рублей и превысит средний показатель в 62 тысячи рублей — что на две тысячи больше в сравнении с прошлым прогнозом.

Улучшены и оценки на два будущих года. Ожидается, что среднемесячная зарплата в 2023 году составит 66 600 рублей (ранее 63 900), а в 2024 превысит 71 тысячу рублей (ранее 68 000).

В МЭР объяснили, что ожидают продолжения тренда на рост заработных плат с учетом сохранения текущих показателей в экономике и деловой активности.

По данным Росстата, в ноябре 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 3,4% в сравнении с ноябрем 2020 года. При этом в сравнении с октябрем 2021 года они увеличились на 0,7%. В январе–ноябре 2021 года реальные зарплаты выросли на 2,8%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила в РФ 55 639, что на 12,1% выше, чем годом ранее. Номинально за этот срок зарплаты выросли на 9,5%.