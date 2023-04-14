Деньги 14 апреля 2023, 16:57 Рост реальных зарплат на 5% спрогнозировали в России в 2023 году Министр Решетников: МЭР прогнозирует рост реальных зарплат на 5% в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Рост реальных зарплат россиян в текущем году составит свыше 5%. Об этом заявил глава Минэкономразвития (МЭР) Максим Решетников на объединенной коллегии Министерства финансов и МЭР. Его процитировал ТАСС.

«Ожидаем рост доходов населения, в первую очередь — зарплат. В этом году в реальном выражении они вырастут более чем на 5%», — рассказал Решетников.

Реклама

По его словам, этому поспособствует низкая безработица и конкуренция за специалистов. Весомую роль в поддержке доходов россиян играют решения президента страны Владимира Путина в социальной сфере, отметил глава Минэкономразвития. Он пояснил, что речь идет о помощи семьям с детьми, индексации прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий и социальных выплат.

О росте реальных зарплат населения в начале апреля говорил глава государства. Они должны вырасти на 3–5%. Президент также напомнил, что в 2022 году из-за множества причин в России инфляция сильно подскочила, а зарплаты в номинальном выражении за ее ростом не успевали.