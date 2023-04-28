Деньги 28 апреля 2023, 19:38 Рост реальных доходов россиян в 2022 году назвали скромным Президент России Путин заявил о скромном росте реальных доходов россиян в 2022 году РИА «Новости»

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Негативные прогнозы международных организаций о российской экономике не оправдались. Для этого достаточно посмотреть на общие показатели, а также начавшийся рост реальных доходов россиян, который пока оказался скромным, подчеркнул на встрече с Советом законодателей президент Владимир Путин.

Он отметил, что депутаты, члены Совета Федерации и правительство уже направили свои усилия по формированию законодательной поддержке российских предпринимателей, научных центров и трудовых коллективов, а также убирают барьеры для предпринимателей. Но этого недостаточно.

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«У нас пока это получается. Достаточно посмотреть на результаты работы за прошлый год, посмотреть и по всем макроэкономическим показателям. Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти — пока скромно, но все-таки», — заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что необходимо провести перенастройку механизмов по привлечению инвестиций, обеспечить баланс развития и финансовой стабильности всех регионов.

В число приоритетных задач президент также внес повышение качества жизни и доходов людей, в том числе путем адресной поддержки семей с детьми и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Рост благосостояния народа — наша общая первейшая задача», — подытожил Путин.

В своем выступлении на встрече с Советом законодателей президент России призвал не пытаться приспособиться к новым условиям, а менять основу для успешного развития страны. По его словам, опираться можно на внутренние ресурсы и потенциал российского народа.