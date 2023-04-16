Деньги 16 апреля 2023, 13:27 Рост нетипичных ситуаций на торгах зафиксировали в России в начале года Мосбиржа заявила о росте нетипичных ситуаций на торгах в начале года РИА «Новости»

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Мосбиржа зафиксировала рост попыток дестабилизации цен на рынке акций в январе–феврале. За указанный период выявили восемь таких инцидентов, притом что за весь минувший год их общее число составило 13, сообщил РБК директор департамента рынка акций площадки Борис Блохин.

Если раньше подобные случаи фиксировали в очень неликвидных бумагах, а весь этот рост происходил на объемах в 10–30 миллионов рублей, то в начале 2023 года ситуация изменилась.

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«В январе–феврале некоторые бумаги попадали в топ по объему торгов за день с объемом свыше миллиарда», — пояснил Блохин.

По данным издания, в ЦБ РФ также наблюдают тенденцию к росту числа нетипичных ситуаций на рынке. По словам главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, в 2023 году регулятор стал чаще общаться с рынком по таким историям.

Биржа в ответ на скачки цен на рынке собирается вводить новые инструменты регулирования, добавил Блохин. Он отметил, что в движении цены в настоящее время может участвовать огромное количество инвесторов.

«Доступ к рынку сильно упростился, а информация о дестабилизациях оперативно появляется в интернете и всевозможных Telegram-каналах», — добавил директор департамента рынка акций Мосбиржи.

Блохин высказал предположение, что возможность резких необоснованных движений цен на акции связана с недостаточным информированием. На это также могло повлиять закрытие информации, когда эмитентам дали право до 1 июля этого года не раскрывать данные, а также небольшое количество акций в свободном обращении у бумаг третьего эшелона.