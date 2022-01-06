Рост доллара предрекли из-за ситуации в Казахстане

Доллар может подскочить до 80 рублей, в случае усиления геополитических рисков в Казахстане, заявил независимый эксперт Сергей Дроздов. В частности, по его словам, это возможно, если Россия будет вынуждена оказывать помощь в рамках ОДКБ.

«Давление усилилось после сообщений СМИ, что президент Казахстана Токаев обратился в ОДКБ за помощью. После этого рубль полетел вниз, и инвесторы стали избавляться от акций российских компаний», — рассказал Дроздов в беседе с РИА «Новости».

В среду к закрытию торгов курс доллара расчетами «завтра» вырос до 76,8 рубля, евро –до 86,82 рубля

«У нас есть обязательства между странами, подписавшими ОДКБ, и мы обязаны будем помочь. А у нас и так впереди сложные переговоры с США, со странами НАТО», — отметил собеседник агентства.

По его словам, спекулятивно рубль может продолжить падать на геополитических рисках. Как заметил Дроздов, после преодоления долларом планки в 76,5 рубля, следующими уровнями могут стать 78 и 80 рублей за доллар.

Курсы евро и доллара обновили максимальные показатели. Но повышение стоимости валют не стоит считать долгосрочной тенденцией, заметил кандидат экономических наук Михаил Беляев. По его словам, сейчас нет никаких фундаментальных условий для снижения курса рубля. Как считает эксперт, в ситуации преобладают конъюнктурные факторы.