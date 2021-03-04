Россиянам предсказали рост доходов в 2021 году

Реальные доходы россиян после уплаты обязательных платежей с коррекцией на инфляцию по итогам 2021 года вырастут на 2,3%. Об этом говорится в прогнозе группы специалистов, опрошенных Институтом «Центр развития» Высшей школы экономики. Исследование подготовили 30 специалистов из ведущих компаний и банков России и мира.

Согласно представленным данным, восстановительный рост ВВП по итогам 2021 года составит 2,8%. В следующем году этот итоговый показатель прибавит еще 2,4%. В этом помогут растущие цены на нефть в 51,9 и 54,7 доллара за баррель в 2021 и 2022 годах.

Индексы промышленного производства и товарооборота в этом году начнут расти после серьезного спада из-за пандемии. Но если заводы и фабрики свое падение отыграют (рост 3,1% в 2021 против спада 2,6% в 2020), то продавцам до полного восстановления стоит еще подождать (4% в 2021 против падения 4,1% в 2020).

Реальные располагаемые доходы населения после серьезного падения в 2020 году тоже начнут отыгрывать свои показатели. До конца 2021 года они вырастут на 2,3%, а спустя еще год прибавят еще 1,8%. Итоговый показатель окажется только на 0,5% выше, чем в конце 2019 года.

Уровень безработицы в России не критический, но по прогнозу, ситуация начнет улучшаться. В 2021 году этот показатель снизится до 5,4% и до 5% в 2022 году. В этих условиях эксперты спрогнозировали неизменной ключевую ставку Центрального банка и ее незначительное увеличение на 0,5 процентных пункта все последующие годы.

Представленные данные не совпадают с прогнозом Министерства экономического развития. В ведомстве считают, что реальные располагаемые доходы россиян в 2021 году вырастут на 3% и на 2,4% в 2022 году.