Росстат: жилищное строительство сократилось более чем на 10%

Всего за январь–июнь 2020 года было сдано 365,9 тысячи квартир общей площадью 28 миллионов квадратных метров. Это на 11,4% меньше, чем за первое полугодие 2019 года.

Также в первом полугодии 2020 года было построено 105,3 тысячи жилых домов общей площадью 14,3 миллиона квадратных метров. Это на 17,7% ниже уровня прошлого года, пишет газета «Коммерсант».

Сильнее всего объемы жилищного строительства в сравнении с первым полугодием 2019 года снизились в Ленинградской области — на 34,9%, Московской — на 30,0%, Ростовской — на 19,1%, Новосибирской — на 15,1%, Татарстане — на 5,5%, Свердловской области — на 5,0% и Москве — на 3,8%.

Около 30 регионов продемонстрировали положительную динамику. В Костромской области строительство за полгода выросло на 31,1%, в Брянской — на 26,5%, в Орловской — на 19,2%, в Санкт-Петербурге — на 21,8%, в Марий Эл — на 34%, в Томской области — на 21%, в Ульяновской области — на 11,2%.