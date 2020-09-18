Росстат заметил снижение средней зарплаты россиян

Реальные заработные платы в России снизились в июле на 4,6% по сравнению с прошлым месяцем, достигнув 49 844 рублей. При этом относительно прошлого года сумма все же подросла. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7%», — указано в документах ведомства.

При этом по сравнению с прошлым месяцем среднемесячная начисленная заработная плата снизилась на 4,6%.

Однако рост реальных зарплат в стране ускорился до 2,3% в годовом выражении с июньских 0,6%. Так за январь–июль 2020 года реальные заработные платы выросли на 2,9% год к году. Также Минэкономразвития прогнозирует рост реальных окладов в России на 1,5% до конца этого года.

При расчете размера реальной оплаты труда учитывается средняя начисленная заработная плата вместе с уровнем инфляции.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития уменьшило прогноз падения ВВП страны на 2020 год с 4,8 до 3,9%. Прогноз по росту ВВП в 2021 году возрос с 3 до 3,3%, на 2022 год — с 2,9 до 3,4%.